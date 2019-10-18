فن ومشاهير

نفاد تذاكر حفل أنغام بمهرجان الموسيقى العربية بعد ساعة من طرحها

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نفدت 95% تقريبا من تذاكر حفل الفنانة أنغام، المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، بعد ساعة من طرحها للحجز عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يقام الحفل، الأربعاء الموافق السادس من شهر نوفمبر المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا تحت قيادة الموسيقار هاني فرحات.

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