تعرف على تفاصيل أولى تجارب أحمد مالك العالمية "خارج الفرن"

القاهرة - لايف ستايل
يعكف الفنان الشاب أحمد مالك على التحضيرات الأخيرة واللازمة لبدء تصوير أولى تجاربه العالمية في أستراليا، حيث يشارك النجم الأسترالى ديفيد وينهام من خلال عمل سينمائى يحمل عنوان "The Furance"، ويعد هذا العمل أولى خطوات "مالك" للعالمية، وهو من إخراج رودريك ماكاي. وتدور أحداث الفيلم في غرب أستراليا، حينما وقع اكتشافات الذهب خاصة عام 1890، وتدور قصته حول بطل يحارب الجشع ويبحث عن هوية مختلفة في أرض جديدة. ويظهر أحمد مالك من خلال الأحداث بدور سائق يتعاون مع ديفيد وينهام لخداع الجنود لإيصال الذهب إلى فرن سري، ومن المقرر بدء التصوير في الشهر المقبل في ماونت ماجنيت وميلبورن. قد يهمك أيضاً :
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