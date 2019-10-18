شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز ومنير الوسيمى يتنافسان على منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان خالد بيومى إن باب الترشح على منصب رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاثة (التمثيلية والموسيقية والسينمائية) قد أغلق فى تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، ولم يتقدم سوى اسمين فقط هما رئيس الاتحاد الحالى المخرج عمر عبد العزيز، والموسيقار منير الوسيمى نقيب الموسيقيين الأسبق.

وقال بيومى، سكرتير عام الاتحاد، إن الترشح على منصب رئيس الاتحاد كان قد تحدد له ثلاثة أيام هى 16 و17 و18 الشهر الحالى، على يتم قبول الطعون والتنازلات يومى 20 و21 من الشهر نفسه، وسوف تجرى الانتخابات يوم الخميس المقبل 24 أكتوبر الحالى بمقر الاتحاد.

وأشار بيومى إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد أو من لهم حق التصويت على انتخابات رئيس الاتحاد العام 39 فردا، هم النقباء الثلاثة وأعضاء مجالس إدارة النقابات الفنية.

يذكر أن اللجنة القانونية المشكلة لتلقى الترشيح مكونة من رؤساء الشئون القانونية للنقابات الثلاثة، وهم عبد الستار عبد الحميد عن الاتحاد العام، وسعد المتولى عن المهن الموسيقية، ومحمد عبده من المهن التمثيلية، وخالد فؤاد المهن السينمائية.