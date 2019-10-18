شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم: مسلسل "بلا دليل" مفاجأة للجمهور المصرى والعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم خالد سليم، فى تصريحات صحفية، عن سعادته لعرض مسلسله التليفزيونى الجديد "بلا دليل" خلال الأيام القليلة المقبلة على قناة cbc بداية من يوم الإثنين المقبل.

فيما أشاد سليم بالمجهود الكبير المبذول تجاه المسلسل من جميع أفراد العمل سواء ممثلين أو الإخراج أو الإنتاج، مؤكدا أن هذا المسلسل قام جميع أفراده بجهد كبير للغاية حتى يظهر للنور بجودة مميزة للجمهور المصرى والعربى.

وأكد سليم، فى نهاية تصريحاته، أنه سعيد للغاية بالعمل مع جميع الفنانين فى هذا العمل، بجانب المخرجة الكبيرة منال الصيفى والمنتج تامر مرسى والكتابة إنجى علاء، مضيفا أن الجمهور سيتفاجأ بشكل المسلسل أثناء عرضه على شاشة التليفزيون.

الجدير بالذكر أن مسلسل "بلا دليل" هو من بطولة خالد سليم ودرة وحازم سمير وأشرف زكى ومحمد لطفى شاهين ومها نصار، وعمر الشناوى ونيقولا معوض وجمال عبد الناصر وديانا وأحمد كرارة ومحمد أحمد ماهر، وأنعام الجرتلى وهاجر الشرنوبى، وهو قصة وسيناريو وحوار إنجى علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.