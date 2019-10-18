شكرا لقرائتكم خبر عن بناء ديكور منزل محمد رجب فى حارة شعبية لـ "الأخ الكبير" بالإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب، والمخرج إسماعيل فاروق ببناء ديكور منزل محمد رجب داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو عبارة عن منزل شعبى، حيث إنه من المفترض أنه يقطن فى حارة شعبية، وينتمى المسلسل لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

وانضمت الفنانة عبير صبرى للعمل مؤخراً مع بطله محمد رجب، ويعد مسلسل "ألأخ الكبير" التعاون الأول بينها وبين شركة سينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من هبة مجدى وهاجر أحمد ومحمود حجازى، إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبد الفتاح.

يذكر أن محمد رجب قدم آخر أعماله من خلال مسلسل "علامة استفهام"، فى رمضان الماضى، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.