شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان دعائى لمسرح كلية الحقوق.. خالد صالح رئيس فريق التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داخل كلية الحقوق جامعة القاهرة وجد ضالته على خشبة مسرحها، وبدأ حلم النجومية يراود ذلك الفتى الموهوب، وبات التمثيل جزءا لا يتجزأ من حياة الخالد بأعماله النجم خالد صالح، وهناك بشركائه فى الحلم محمد هنيدى وخالد الصاوى ومحمد سعد، كان كل منهم يشق لنفسه طريقا فى سكة الفن الوعرة.

وعلى خشبة مسرح جامعة القاهرة توهج خالد صالح مع رفاقه وقدموا فنا مسرحيا حقيقيا ينبئ بنجوميتهم، وفى الصورة التالية إعلان دعائى لمسرحية غنائية بعنوان "المجانين" من تأليف ليلى عبد الباسط، وإخراج هشام منصور، يعود تاريخها لعام 1986، كتب اسم الطالب خالد سيد صالح وبجواره عبارة رئيس فريق التمثيل، فدائما كان خالد صالح يبدى فخره بكونه أحد أبناء فريق مسرح كلية الحقوق.

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فى عام 2013 وخلال تصويره آخر أعماله، تعرض خالد صالح لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، ونصحه الأطباء بإجراء عملية قلب مفتوح، وبالفعل أجراها عام 2014 لكنه عاد للقاهرة وقد فارق الحياة؛ ليرحل تاركا خلفه سجلا فنيا حافلا من لأفلام والمسلسلات.

وضم عرض مسرحية "المجانين" نخبة من الفنانين المشاهير حاليا، أبرزهم عمرو عبد الجليل، خالد صالح، خالد الصاوى، محمد هنيدى، محمد سعد، وحضر العرض المخرج الكبير يوسف شاهين، وكانت تلك المسرحية انطلاقة عمرو عبد الجليل لعالم السينما، حيث اكتشفه يوسف شاهين وتحدث عن براعته فى التمثيل.