تعرف على عادة ليدى جاجا بعد حفلاتها " من الحمام الساقع للسخن"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة العالمية ليدي جاجا، مراحل الروتين الخاص بها الذي تقوم به بعد كل حفلة تؤديها على المسرح وسط الجمهور، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام.
ووثقت جاجا منشورها بثلاثة صور لمراحل معالجتها النفسية والروحية بعد الحفلة، بدأت بحمام من الثلج من مدة 5:10 دقائق ومن ثم حمام من الماء الساخن لمدة 20 دقيقة، وفى النهاية ارتداء البدلة الضاغطة على العظام والمفاصل بداخلها بعض كرات الثلج لمدة 20 دقيقة.
واحتفلت جاجا منذ أيام بمرور سنة على نجاح فيلمها " A Star Is Born " الذى قدمته مع النجم العالمى برادلى كوبر، وكان العمل بمثابة تميمة خط بالنسبة لها حيث حصدت الكثير من الجوائز عنه منها جائزة أفضل أغنية في سباق الاوسكار عن أغنيتها Shallow.
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