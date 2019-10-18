صورة| جميلة عوض عن جدها: "أفضل جوكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة جميلة عوض صورة لجدها الفنان الراحل محمد عوض، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهو بملابس الجوكر، من فيلم السيرك. وعلقت الفنانة جميلة عوض على الصورة قائلة: "جدي أفضل جوكر". Advertisements وتوفي الفنان محمد عوض 27 فبراير عام 1997. وحقق فيلم "Joker "، لخواكين فينيكس نجاحًا ساحقًا ويتصدر البوكس أوفيس في أمريكا منذ صدوره، وتقع أحداث الفيلم في عام 1981 بمدينة جوثام، ونشاهد مكافحة "آرثر فليك"، يجسده خواكين فينيكس، ليثبت وجوده كوميدي في عالم يضطهده باستمرار، ليتحول تدريجيًا لشخصية الجوكر الشريرة سيئة السمعة بعد الكثير من الخذلان والاكتئاب

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