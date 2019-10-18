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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أثارت النجمة العالمية ليدي جاجا، جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية، بعد ما تساءلت عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: " What’s fortnight".
مما دفع أحد أشهر لاعبي اللعبة الشهيرة بالرد عليها وعرض عليها اللعب برفقته، لتسأله: من أنت؟".
من جانيه تدخل الكوميديان محمد هنيدي، ليرد عليها قائلًا: "لعبة فيديو بها شخصيات ترتدي ملابس أكثر غرابة من التي ترتدينها"، في إشارة واضحة منه لملابس جاجا الغريبة.
لعبة "فورتنايت"، هي أحد ألعاب الفيديو الإليكترونية، التي صدرت عام 2017، وحصلت على شعبية عالية، إذ تخطى عدد مستخدميها 250 مليون شخص حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| محمد هنيدي يسخر من "ليدي جاجا": "أغرب منك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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