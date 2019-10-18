فيديو| "الشعب يرد إسقاط النظام".. نادين نسيب نجيم في مسيرة لبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في المظاهرات التي خرجت في لبنان ضد الحكومة، بسبب الأوضاع الاقتصادية.

ونشرت "نسيب"، مقطع فيديو لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "الشعب يريد العيش بكرامة مع أبسط حقوقه".

بينما ظهرت نادين في الفيديو، وهي تردد "ثورة ثورة، الشعب يريد إسقاط النظام".

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت، يتظاهرون، منذ أمس الخميس، احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية لأزمة اقتصادية في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.