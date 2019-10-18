صورة| نيكول سابا تعتذر عن عدم إحياء حفلها بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن عدم إحياء حفلها الغنائي، غدا السبت، في جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنيا، بسبب الأحداث التي يمر بها لبنان.

ونشرت سابا، صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "اعتذر من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنيا والقائمين عليها عن عدم قدرتي إحياء الحفل، غدا، وذلك للظروف التي نمر بها نحن اللبنانيون، والتي يمر بها بلدي لبنان".

وتابعت نيكول: "مما حال دون مجيئي وسفري إلى القاهرة، على أمل أن اراكم مجددا بحفل آخر ورجاءُ ادعوا لبلدي".

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت، يتظاهرون، منذ أمس الخميس، احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية لأزمة اقتصادية في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.