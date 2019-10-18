صور| عمرو دياب ودينا الشربيني يستضفيان رجاء الجداوي.. والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة رجاء الجداوي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع الصور "إنستجرام"، صورا لها برفقة الفنانين عمرو دياب ودينا الشربيني. وعلقت "الجداوي"، على الصور قائلة: "ميرسي يا عمرو أنت ودينا علي ضيافتكم الجميلة، بحبكم أوي يا ولاد، ربنا يسعدكم ويحفظكم". في سياق آخر، كُرمت الفنانة رجاء الجداوي، في حفل Joy Awards، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الترفيه في العاصمة السعودية الرياض، من رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

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