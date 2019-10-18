إدوارد يعلن منافسته الـ'Joker" في 2020



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استغل الفنان إدوارد، النجاح الذي حققه النجم العالمي خواكين فينيكس، في فيلم "Joker"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض حول العالم، وداعب جمهوره من خلال نشره صورة له ظهر خلالها بملابس تشبه شخصية الجوكر.

وعلق "إدوارد" على الصورة التي نشرها عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: " الجوكر 2020".

وحقق فيلم "Joker "، نجاحًا ساحقًا ويتصدر البوكس أوفيس في أمريكا منذ صدوره، تقع أحداث الفيلم في عام 1981 بمدينة جوثام، ونشاهد مكافحة "آرثر فليك"، يجسده خواكين فينيكس، ليثبت وجوده كوميدي في عالم يضطهده باستمرار، ليتحول تدريجيًا لشخصية الجوكر الشريرة سيئة السمعة بعد الكثير من الخذلان والاكتئاب.

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ويشارك فينيكس البطولة، روبرت دي نيرو، مارك مارون، زازي بيتز وشيا ويجهام، إخراج تود فيليبس.

ونافس الفيلم في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي، بالعرض العالمي الأول له يوم 31 أغسطس الماضي، وسط 21 فيلمًا لكبار نجوم العالم على رأسهم المخرج الياباني هيروكازو كوريدا والإيطالي باولو سورينتينو، والمخرج الأمريكي ستيفن سودربيرج والفرنسي أوليفر أسايس.