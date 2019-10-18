محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نعت الفنانة إيناس مكي والدها، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم. ونشرت مكي دعاء عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء لوالدي مكي بده، الله يرحمه ويحسن إليه". وتوفي والد الفنانين أحمد وإيناس مكي صباح اليوم في دبي بالإمارات، وسافر مكي برفقة أسرته إلى الإمارات، للصلاة وتشيع جثمان والده إلى مثواه الأخير.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة والدها.. إيناس مكي تطلب من جمهورها الدعاء له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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