شاهد.. أول ظهور لمولودة حنان مطاوع

نشرت النجمة حنان مطاوع، اول صورة لمولودة، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام".

وكتبت "مطاوع" علي الصورة قائلة:" الشهر التاسع، تاني يوم ولاده، بعد شهر وأسبوع من الولادة،

اللهم لك الف حمد وشكر، اللهم باركلي في أماليا وامير وامي وعافيتي، وأسعد كل الناس ".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع،

مسلسل "لمس أكتاف"، مع ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب ومحمد عز وشريف الدسوقى، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.