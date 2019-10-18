نشرت النجمة حنان مطاوع، اول صورة لمولودة، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام".
وكتبت "مطاوع" علي الصورة قائلة:" الشهر التاسع، تاني يوم ولاده، بعد شهر وأسبوع من الولادة،اللهم لك الف حمد وشكر، اللهم باركلي في أماليا وامير وامي وعافيتي، وأسعد كل الناس ".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع،مسلسل "لمس أكتاف"، مع ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب ومحمد عز وشريف الدسوقى، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول ظهور لمولودة حنان مطاوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.