شاهد.. رجاء الجداوي لعمرو دياب ودينا الشربيني "ربنا يسعدكم"

نشرت النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، صورة لها تجمعا مع الهضبة عمرو دياب ودينا الشربيني، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام". وعلقت "الجداوي" علي الصورة قائلة:"ميرسي يا عمرو انت ودينا علي ضيافتك الجميله بحبكم اوي يا ولاد ربنا يسعدكم ويحفظكم". ويشار الي آخر أعمال رجاء الجداوي، مسلسل اذاعي "سعيدة مش سعيدة" مع النجمة منة شلبي.

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