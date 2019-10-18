بالفيديو.. كارول سماحة تطرح كليب " إنشالله"

طرحت النجمةاللبنانية كارول سماحة، أحدث أغانيها بعنوان "إنشالله"، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". والأغنية، باللهجة المصرية ومن كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي، وتوزيع موسيقي عادل حقي. وتقول كلمات الأغنية: «إنشالله.. أنا واحدة طايرة من السعادة ويجعلها عادة...عليا وعليك.. والسهرة للصبح الليلادى.. ح انسى الحيادى.. قدام عينيك.. ياللا إنشالله.. نفرح سوا على طول.. الليله ليلة يا سلام.. ياللا إنشالله.. العمر بينا يطول.. من غير زعل وخصام". العمر بينا يطول.. من غير زعل وخصام". طرحت النجمةاللبنانية كارول سماحة، أحدث أغانيها بعنوان "إنشالله"، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". Advertisements ويشار أن آخر أعمال كارول سماحة، أغنية "بتآمن بالصدفة"، من فيلمها الجديد "بالصدفة" الذي حققت نجاحا كبيرا.

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