الليلة .. تامر حسني يشارك عجرم في حفل غنائي بالرياض

يستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفل غنائي، بمشاركة النجمة نانسي عجرم، وذلك اليوم الجمعة بالسعودية بمدينة الرياض. الجمعة بالسعودية بمدينة الرياض. ومن المقرر ان يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بالوطن العربي. عدد كبير من الجمهور بالوطن العربي. Advertisements ويشار ان آخر أعمال تامر حسني، ألبوم "عيش بشوقك"، والذي حقق نحاحا كبيرا.

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