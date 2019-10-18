حفل أنغام في الأوبرا كامل العدد

نفذت تذاكر حفل أنغام الذى يقام يوم 6 نوفمبر على المسرح الكبير ضمن مهرجان الموسيقى العربية الـ 28 ويصاحبها أوركسترا المايسترو العالمى هانى فرحات وتعاونها مديره أعمالها راندا رياض . وتعاونها مديره أعمالها راندا رياض . من المنتظر أن تغنى أنغام باقة من أجمل أغانيها على مدى مشوارها الفنى الحافل بالنجاح ، من أبرز ها بين البينين ،واتجاه واحد أكتب لك تعهد ، وعمرك معاك ، وسيدى وصالك وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام الغفير فى مصر والوطن العربى.

الفنى الحافل بالنجاح ، من أبرز ها بين البينين ،واتجاه واحد أكتب لك تعهد ، وعمرك معاك ، وسيدى وصالك وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام الغفير فى مصر والوطن العربى.

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