شاهد.. طرح بوستر الرسمي لفيلم "ريما"

طرحت الشركة المنتجة لفليم "ريما" للنجم محمد ثروت بوستر الرسمي للعمل، وذلك علي مواقع التواصل الاجتماعي. ظهر في البوستر محمد ثروت منفردا، ومن المقرر طرح العمل خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض. ومن المقرر طرح العمل خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض. Advertisements "ريما" بطولة كلا من: محمد ثروت، مايا نصرى، الطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، ومن تأليف أحمد أنور وإخراج معتز حسام. مايا نصرى، الطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، ومن تأليف أحمد أنور وإخراج معتز حسام.

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