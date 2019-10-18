الليلة.. إيهاب يونس يحيي حفلًا للإنشاد الديني بساقية الصاوي

يستضيف مسرح الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي حفل إنشاد دينى للشيخ إيهاب يونس، مساء اليوم، الجمعة الموافق 18 من أكتوبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. ومن المقرر أن يقدم الشيخ إيهاب خلال الحفل مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة. مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة. الشيخ إيهاب تخرج فى الأزهر فى كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، بدأ الاهتمام بالغناء طفلًا حتى كبر وأصبح عضوًا فى بطانة الشيخ ممدوح عبد الجليل الذى تعلم على يديه كيف يكون منشدًا ويقود بطانة، واشتغل فى معظم محافظات مصر، ومثل مصر فى كثير من الدول العربية مثل سوريا ولبنان واليمن والدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وغيرها طفلًا حتى كبر وأصبح عضوًا فى بطانة الشيخ ممدوح عبد الجليل الذى تعلم على يديه كيف يكون منشدًا ويقود بطانة، واشتغل فى معظم محافظات مصر، ومثل مصر فى كثير من الدول العربية مثل سوريا ولبنان واليمن والدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وغيرها

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