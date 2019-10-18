تراند اليوم : جبروت إمراة .. هكذا تعاملت شيماء سيف مع معجبات زوجها

اعترفت الفنانة شيماء سيف أنها تشعر بالغيرة على زوجها المنتج محمد كارتر، موضحة أنها تعطيه حريته لكن هناك بعض الأمور يجب أن تعرفها.

حكت شيماء خلال حلولها ضيفة على برنامج “معكم” من تقديم منى الشاذلي ويعرض عبر قناة cbc، إنها تعرف كلمة سر هاتف زوجها وأحيانا تفتح هاتفة وتقرأ الرسائل التي تأتي له من بعض الفتيات، منها رسالة من فتاة عبرت عن إعجابها بطريقة تعامل كارتر مع زوجته، وكان رد فعلها هو الـ Block.

وأوضحت شيماء أنها لا تراقب زوجها أو تفتح هاتفة دائما، لأنها تثق فيه، ووصفت طريقة تعاملها مع معجبات زوجها بـ “جبروت”.

بعدها حكت شيماء سيف موقفا آخر تعرضت له مع زوجها، قالت إنهما كانا يتناولا الطعام في أحد المطاعم وذهب زوجها إلى دورة المياه وعندما عاد وجدت لون وجهه متغيرا، فسألته ماذا حدث فحكى لها أن هناك فتاة أوقفته وقالت له إنها تجيد التمثيل والرقص.

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لم تقف شيماء صامتة وذهب إلى دورة المياه ووجدت الفتاة فقالت لها إنها سمعت أنها تجيد الرقص، وبعدها عاتبتها على فعلتها، وتركتها وغادرت المطعم.

يذكر أن شيماء سيف شاركت مؤخرًا مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في تقديم عرض فكاهي خلال موسم جدة بالمملكة العربية ‏السعودية، تحت ‏شعار “جايين على جدة”.‏

كما شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل “الزوجة 18” من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏.