بسبب لبنان هجوم حاد على كندة علوش بمواقع السوشيال ميديا

تعرضت الفنانة كندة علوش لهجوم من رواد السوشيال ميديا، بعد كتابتها تغريدة عن لبنان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، حيث قالت :"كل الحب والدعوات والصلوات للبنان والشعب اللبناني .. الله يحمي هالبلد الغالي ويحمي شعبه"، مما جعل الجمهور يسأل لماذا لا تدعي للبلاد الأخرى.

فخرجت كندة عن صمتها في تغريدة أخرى قائلة: "بترجاكن إذا دعيت للبنان لا حدا يقلي ليش ما دعيتي لسوريا وإذا دعيت لسوريا ما حدا يقلي نسيتي فلسطين وإذا دعيت لمصر ما حدا يقلي وين العراق ولو دعيت لتونس لا تقولولي طب وين السودان".

وأختتمت حديثها :"مابتقدرو تقولو آمين وتتمنوا الخير للغير بدون توجيه .. الله يحفظ كل بلادنا ويحميها ويعمر قلب أهاليها بالمحبة".

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