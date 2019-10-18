عرض "نجوم صغار" على"إم بي سي" مصر السبت

تنطلق أولى حلقات العرض الثاني لبرنامج "نجوم صغار" Little Big stars" الذي يقدمه الفنان أحمد حلمي، غدا السبت، عبر شاشة قناة MBC مصر 2 في الثامنة مساءً. ويعتبر البرنامج فورمات من البرنامج الفلبيني الذي يحمل الاسم نفسه، ويعتمد على اكتشاف مواهب الأطفال في مجالات مختلفة في 13 حلقة، هى عدد حلقات الموسم الأول، حيث سيتم تقديم 6 مواهب كل حلقة للجمهور، وستتولى إحدى الشركات الراعية للبرنامج مهمة الإشراف والإنفاق على هذه الأطفال حتى الكبر. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها "حلمي" برامج للأطفال، حيث قدم من قبل برنامج "من سيربح البونبون"، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الأفلام الناجحة، مثل فيلم "إكس لارج" و"على جثتي" و"لف ودوران" و"بلبل حيران" و"جعلتني مجرمًا". قد يهمك أيضاً :