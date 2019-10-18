هيفاء وهبي سعيدة بوحدة الشعب اللبناني







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن سعادتها بوحدة الشعب اللبناني وانتفاضته ضد السياسيين بعد أن ضاق ذرعه صبراً على الضرائب المتزايدة. حيث غرّدت كاتبة عبر حسابها على تويتر: "ما في احلى من الشعب اللبناني لمّا يكون ايد وحدة و شعاره واحد، بلا انتماء سياسي". وأرفقت تغريدتها بالوسمين "#كلنا_للوطن و#لبنان_ينتفض

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