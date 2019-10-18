شكرا لقرائتكم خبر عن دى جى كارنيج يخطف الأنظار فى موسم الرياض بالعباية والعقال السعودى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الدى جي كارنينج، في حفلته أمس ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تستمر حتى يوم 15 ديسمبر المقبل، بشكل مختلف كعادته، وارتدى الزي الرسمي السعودي بالكامل "عباية وعقال"، ليخطف الأنظار بعد ذلك أثناء الحفلة التي حضرها ما يقارب الـ 40 ألف متفرج.

وفى تصريح للدي جي الشهير الذي يمتلك شعبية كبيرة في عالم توزيع الموسيقي أكد علي أنه لم يكن يتوقع أن يوزع له ما يقارب الـ 40 ألف تذكرة في حفلته، وتعد هذه الحفلة هي أكبر حدث له فى التاريخ من حيث عدد الحضور.

وحرص كارنينج على نشر مقاطع فيديو من الحفل عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير اثناء التجهيزات، والعديد من الصور للزي الرسمي السعودي الذي صعده به على خشبة المسرح ليخطف به الانظار.

يُذكر أن موسم الرياض بدأ في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدها.

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ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.