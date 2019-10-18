شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يلتقى مرة أخرى بـ Don Omar بعد 8 سنوات.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الممثل العالمي فان ديزل، بالمغنى والممثل Don omar صاحب شخصية "سانتوس" داخل أحداث سلسلة Fast & Furious ، ونشر صور بصحبته عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام.

وجاءت الصورة التي نشرها ديزل، من داخل كواليس تصوير الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furious ، التي يعود فيها don omar، للظهور فيها مرة أخرى بعد توقف مشاركته منذ الجزء الخامس الذي عرض عام 2011.

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ويحرص ديزل على نشر كواليس تصوير الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة بشكل مستمر عبر حسابه الشخصي انستجرام، وعلق على الصورة التي جمعته بـ "سانتوس" اليوم الـ 82 من كواليس التصوير، سانتوس ودوم".

ويشارك فى بطولة الجزء الجديد فان ديزل، وسكوت أستوود، وتشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.