تراند اليوم : عزومة علي الضيق .. تيتا رجاء في ضيافة العروسين دينا وعمرو دياب

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مؤخرًا التقت الفنانة رجاء الجداوي، بالفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، خلال حفل توزيع جوائز Joy الذي أقيم على هامش منتدى الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
نشرت رجاء الجداوي عبر حسابها الخاص على Instagram، صور جمعتها بالثنائي عمرو ودينا، وعلقت عليها قائلة: “مرسيي ياعمرو أنت ودينا على ضيافتك الجميلة بحبكم أوي يا ولاد ربنا يسعدكم ويحفظكم”.
يذكر أن رجاء الجداوي نالت تكريمًا مؤخرًا، خلال حفل توزيع جوائز Joy الذي أقيم على هامش منتدى الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وظهر نجم أفلام الأكشن فان دام وهو يحتضن الفنانة رجاء الجداوي ويقبل يديها في أعقاب تكريمها بالحفل الذي حضره العديد من مشاهير العرب والعالميين، فيما كان يحمل الممثل الهندي شاه روخان الجائزة عنها.
كما حضر الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني نفس الحفل، وسجلت الكاميرات صورا وفيديو لعمرو دياب ودينا الشربيني لحظة وصولها سويا وهما ممسكان بأيدي بعضهما، وكذلك لحظة مغادرتهما سويا.