تراند اليوم : عزومة علي الضيق .. تيتا رجاء في ضيافة العروسين دينا وعمرو دياب

مؤخرًا التقت الفنانة رجاء الجداوي، بالفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، خلال حفل توزيع جوائز‎ Joy ‎الذي أقيم ‏على هامش منتدى الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.‏

نشرت رجاء الجداوي عبر حسابها الخاص على Instagram، صور جمعتها بالثنائي عمرو ودينا، وعلقت عليها ‏قائلة: “مرسيي ياعمرو أنت ودينا على ضيافتك الجميلة بحبكم أوي يا ولاد ربنا يسعدكم ويحفظكم”.‏

يذكر أن رجاء الجداوي نالت تكريمًا مؤخرًا، خلال ‏‎ ‎حفل توزيع جوائز‎ Joy ‎الذي أقيم على هامش منتدى الترفيه ضمن ‏فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية‎.‎

وظهر نجم أفلام الأكشن فان دام وهو يحتضن الفنانة رجاء الجداوي ويقبل يديها في أعقاب تكريمها بالحفل ‏الذي حضره العديد من مشاهير العرب والعالميين، فيما كان يحمل الممثل الهندي شاه روخان الجائزة عنها‎.‎

كما حضر الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني نفس الحفل، وسجلت الكاميرات صورا وفيديو لعمرو دياب ودينا الشربيني لحظة وصولها سويا وهما ممسكان بأيدي ‏بعضهما، وكذلك لحظة مغادرتهما سويا‎.‎