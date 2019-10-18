شاهد.. متظاهرون يحرون صورة للرئيس اللبناني ميشال عون

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - اظهر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الجتماعي قيام متظاهرون بتمزيق وحرق صورة الرئيس اللبناني ميشال عون. وبحسب الفيديو، فقد قام عدد من المتظاهرين بإنزال صورة الرئيس اللبناني وحرقها وسط هتافات من المحتجين. يذكر ان لبنان يشهد لليوم الثاني على التوالي احتجاجات شملت قطع عدد من الطرقات في بيروت والجنوب والشمال والبقاع وذلك بعد ليلة من التظاهرات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.

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