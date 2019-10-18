شاهد.. امل حجازي من قلب المظاهرات: “شي بكبر القلب”

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية المعتزلة امل حجازي في المظاهرات التي يشهدها لبنان لليوم الثاني على التوالي.
ونشرت امل حجازي فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه من قلب احدى المظاهرات وهي تقول: “عن جد ما بعرف شو بدي قول لكم شي بكبر القلب”.
وتابعت امل حجازي: “اللي حبيته بهذه المظاهرة انه كل الناس بكل طوائفهم واديانهم صرخة واحدة ضد الظلم والفساد وان شاء الله يارب نقدر نحقق شي بأذن الله”.
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