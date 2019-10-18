فيديو.. ساني ليون بجولة مع أطفالها وزوجها في عيد ميلاد ابنتها

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

احتفلت ابنة ممثلة بوليوود ساني ليون، نيشا كور ويبر، بعيد ميلادها في الإثنين 14 أكتوبر. في هذه المناسبة، خرجت ليون مع أطفالها الثلاثة وزوجها في جولة بشوارع مومباي لشراء الهدايا.

يظهر مقطع فيديو لـ ساني وأطفالها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشعر ابنتها نيشا بالغضب حيال شيء ما، وخلال ذلك يتحدث يهرب إليها والدها دانييلز ويحاول إقناعها، خلال ذلك، يُرى أيضًا في مقطع الفيديو الذي انتشر بين رواد السوشيال ميديا، الطفلان الآخران نوح وأشار.

يُشار إلى أن الفتاة التي تدعى نيشا، هي فتاة متبناة، حيث رفض تبنيها قرابة 11 من الوالدين، وقيل إن لون وجهها الأسود هو السبب الرئيسي لعدم تبني الطفلة.

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ومع ذلك، لم تبال نجمة أفلام الكبار السابقة بأشياء مثل الخلفية واللون والتاريخ الطبي، وهو ما كشف عنه مؤخرا كولونيل ديباك كومار، الرئيس التنفيذي لوكالة موارد تبني الطفل (CARA)، التي تتبنى الأطفال.

تقدمت ليون بطلب لتبني الطفلة من خلال بوابة الويب الخاصة بـ CARA في 30 سبتمبر 2016، وتم إخطارها باستلام الطفلة في 21 يونيو 2017، بعد نحو 9 أشهر من تقديم الطلب.

كما رزقت ليون Sunny Leone بتوأمها “نوح واشر”، بعد أن كانت قد كانت قد تبنّت نيشا، عن طريق عملية تأجير الأرحام، حيث كانت ليون متجاوبة كثيرًا وإيجابية جدًّا في تجربتها الأمومة.