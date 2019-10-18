انطلاق فعاليات مهرجان «جيو مامي مومباي» 2019 وسط حضور كثيف من نجوم بوليوود.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

انطلقت فعاليات ليلة الافتتاح الكبير مساء الخميس 17 أكتوبر، مهرجان Jio Mami Mumbai في دورته الحادي والعشرين في مومباي، لعام 2019، حيث توافد النجوم على سجادته الحمراء.

كعادة نجوم الفن في مثل هذه المناسبات، شوهدوا وهم يتألقون بإطلالات حرصوا على أن تُرضي جمهورهم وتخطف أنظارهم، من بين الذين على السجادة الحمراء في ليلة الافتتاح النجوم، ديبيكا بادوكون وكاران جوهر وتابسي بانو وكيران راو وأنوباما شوبرا وآخرين.

بدت ديبيكا رائعة في ثوب وردي فاتح من الكتف، بينما كانت تبتسم للكاميرات، كما تواجدت بادوكون في وقت سابق من هذا الأسبوع على هامش الفعاليات، وتحدثت عن حياتها المهنية حتى الآن والشخصيات التي لعبت بها.

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يعد مهرجان Jio Mami Mumbai واحد من المهرجانات السينمائية الهندية الأكثر جماهيرية وشعبية الذي يعرض أفضل ما في السينما الهندية والعالمية.

يستمر مهرجان “جيو مامي السينمائي” الحادي والعشرين في مومباي من الفترة 17 وحتى 24 أكتوبر الجاري، وبدأت فعاليات المهرجان في مومباي في 17 أكتوبر، بالسير على السجادة الحمراء.

سيحضر السجادة الحمراء العديد من النجوم بما في ذلك ديبيكا بادوكون، كاترينا كايف، كاران جوهر، ريتيش ديشموخ، فيشال بهاردواج، شابانا عزمي، جاويد اختار، نواز الدين صديقي، تيسكا شوبرا، طاهر راج باساين، مانيش مالهوترا، فيوهو فينود شوبرا، راميش سيبي، سمريتي كيران من بين آخرين.

وسوف تبدأ العروض في 18 أكتوبر سيتم عرض الأفلام عبر ثمانية أماكن في المدينة، ومن المتوقع أن يختتم المهرجان أعماله في 24 أكتوبر.