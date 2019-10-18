كارينا كابور وسيف علي خان يحتفلان بعيد زواجهما السابع.. صور

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
احتفلا نجما بوليوود سيف على خان وكارينا كابور خان بعيد زواجهما السابع الأربعاء 16 أكتوبر، مع أفراد الأسرة.
حضر الاحتفال بالذكرى السنوية لنجمي بوليوود ابنهما تيمور على خان، وشقيقة كارينا كاريسما كابور، وشقيقة سيف سهى مع زوجها كونال كيمو، وأفراد آخرين من العائلة والأصدقاء.
شاركت الشقيقة الجميلة كاريسما كابور صور من الحفل على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي العالمي Instagram، بدا جمال كارينا في قميص خفيف وسروال، بينما ارتدي سيف قميصًا داكنًا.
صورة أخرى نالت حظًا وافرًا من تعليقات المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تيمور وهو يمسك بسيف حيث إن والدته ووالده كانا على وشك قطع كعكة الذكرى السنوية.
كارينا كابور وسيف على خان تقابلا ووقعا في الحب في أثناء تصويرهما فيلم Tashan في عام 2007، ثم تواعدا بعدها
لخمسة أعوام قبل زواجهما في يوم 16 أكتوبر في عام 2012، الزوجان سبق لهما العمل في العديد من الأفلام.
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