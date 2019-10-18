رانيا يوسف تنتهي من تصوير «الآنسة فرح»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل فريق عمل مسلسل “الآنسة فرح”، تصوير باقى مشاهد العمل بمنطقة التجمع الخامس وأكتوبر، إذ يتبقى للفنانة رانيا يوسف أسبوع واحد فقط وينتهي تصوير الجزء الأول من المسلسل المنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وينتمى مسلسل “الآنسة فرح”، لنوعية الأعمال الأ ٩٠ حلقة، حيث صور أبطاله الجزء الأول منه وهم الـ ٣٠ حلقة الأولى، إذ إن الشركة المنتجة ستعرض حلقات المسلسل على فترات متباعدة.

والجدير بالذكر أن العمل مأخوذ من مسلسل “Jane the virgin”، ويشارك في بطولته رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وجيلان علاء ومحمد كيلانى وعارفة عبد الرسول ومريم الخشت ومن إخراج أحمد الجندى.

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يبدو أن صيف الفنانة المصرية رانيا يوسف مازال مستمرًا، حتى أنها سافرت للاستمتاع بأجازتها الأسبوعية على أحد الشواطئ.

رانيا شاركت جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «إنها العطلة الأسبوعية استمتع بها».

الفنانة المصرية ظهرت على الشاطئ بفستان قصير يكشف عن ساقيها، وبدت في قمة تألقها، وتلقت عدد هائل من تعليقات الجمهور الذي أشاد بجمالها.

رانيا يوسف، تنتظر عرض مسلسلها “مملكة إبليس” خلال الفترة المقبلة، بعد عدة تأجيلات، حيث كان من المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني الفائت، ولكنه خرج من السباق في اللحظات الأخيرة.