نجم «جيمس بوند» بيرس بروسنان يتحدى عمره

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

يثبت الممثل بيرس بروسنان أن العمر ليس سوى رقم، بعد أن قام بالتقاط صورة شخصية مثيرة له دون قميص وظهر بكامل لياقته البدنية وهو في بحيرة زرقاء في أثناء إجازته في أيسلندا.

بدا بروسنان، 66 عامًا، أفضل من معظم الرجال الذين بلغوا نصف عمره في الصورة، قام ممثل “جيمس بوند” بإظهار جسده بينما كان في إجازة مع زوجته كيلي شاي بروسنان التي تبلغ من العمر 56 عامًا.

شاركت كيلي الصورة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لتوضح للعالم ما هو عليه زوجها، وكتبت “الصورة السعيدة والمذهلة، التي يظهر فيها بيرس دون قميص في المياه الأيسلندية الزرقاء السماوية”.

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لاقت الصورة المنشورة، حالة كبيرة من المدح على اطلالة نجم الأكشن السابق، دون قميص، كتب أحد المعجبين هذا بعض الماء الجميل، والشاب الوسيم رجل يقف فيه.

وفقًا لوسائل التواصل الاجتماعي التابعة لبروسنان، كان نجم “جيمس بوند” في أيسلندا يصور فيلمًا مع ويل فيريل وراشيل ماك آدامز.

وكتب على Instagram: “انتهت أيام التصوير في هوسافيك الجميلة، أيسلندا مع ويل فيريل وراشيل ماك آدمز”. “لقد كان رائعًا أن أكون جزءًا من عائلة يوروفيجن. شكرًا لك هسافيك على الترحيب الحار”.