صور.. صديقة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز مُبهرة بجلسة تصوير جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

أصبحت صديقة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز أحدث سفيرة لعملاق الأزياء على الإنترنت PrettyLittleThing.

بدت عارضة الأزياء الإسبانية، 25 عامًا، التي ترتبط بعلاقة عاطفية مع نجم كرة القدم، البالغ من العمر 34 عامًا، منذ عام 2016، بشكل هائل في اللقطات الجديدة للحملة مع الإعلان عن الشراكة.

تنضم رودريغيز إلى مجموعة كبيرة من النجوم في التعاون مع الأعمال التي تتخذ من مانشستر مقرًا لها، بما في ذلك أشانتي وكورتني كارداشيان وساويتي ومولي-هيج.

بدت جورجينا مثيرة للإعجاب عندما عرضت منحنياتها المثيرة في فستان صغير بالكاد، مع بلوزة قصيرة، كان من بين أكثر الإطلالات جاذبيةً.

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في الشهر الماضي، كشف كريستيانو أنه يعتزم الزواج من جورجينا، التي تربطه بها علاقة منذ عام 2016، يبدو رونالدو أنه واثق جدًا من زواجهما، حيث أكد أن ذلك حلم والدته ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو.

في حديثه إلى بيرس مورغان، قال: ‘لقد ساعدتني كثيرًا، بالطبع أنا في حالة حب معها. سنكون (متزوجين) يومًا ما، بالتأكيد.إنه حلم أمي كذلك.

أدخلت جورجينا نفسها بسلاسة في الحياة مع كريستيانو وأطفاله جونيور، تسعة أعوام، والتوأمان إيفا وماتيو، الى جانب ابنتها آلانا مارتينا

في سياق آخر، كانت العارضة الإسبانية قد هنأت بطريقتها الخاصة خطيبها البرتغالي كريستيانو رونالدو على الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال لقاء منتخب بلاده أمام أوكرانيا (1-2) ضمن تصفيات “يورو 2020”.

حيث لجأت إلى سلسلة الأفلام الشهيرة جيمس بوند “العميل 007”، لتهنئة كريستيانو بوصوله إلى الهدف رقم 700، عبر نشرها صورة “ستوري” على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”