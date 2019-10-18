أصالة بعد تزايد أنباء خلافها مع زوجها.. هل أرادت إظهار تماسكها بهذا المنشور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت أصالة إلى الغموض مجددًا من خلال نشر بعض الكلمات التي تُشير إلى حزنها الشديد ومرورها بأزمة نفسية سيئة خاصة بعد الأخبار التي خرجت حول الخلافات التي بينها وبين زوجها والتي لم تنفها بشكل رسمي حتى الآن.

ونشرت أصالة عبر حسابها الشخصي في إنستغرام منشورًا مطولًا قالت فيه: "عندما اختار الله لي وأنا طفلة أن يرحل والدي رضيت بحكمه، وتشبّثت بروح والدي فيني لأفعل ما كان يفعل قبل الرحيل وأصبحت هو".

وتابعت أصالة: "لم أتوان عمّا يجب أن يكون بأفضل أحواله، وكبرت وكافأني الله بمحبة لم أكن أحلم بها، فأصبحت كالعجينة المرنة، أخت وحبيبة وصديقة صدوقة، وفيت حقوق من حولي، لأني قد أغرقتُ حب".

واختتمت برسالة يبدو أنها تحاول من خلالها إظهار تماسكها أمام ما تمر به من صعاب، حيث قالت: "رضيت حينها وبقيتُ راضية بما قسم الله لي، فقد أعطاني أكثر مما تمنيت، وإن حرمني ما أحببتُ فهو الأعلم به، الحمد لله على قوّتي وضعفي، فلولا ضعفي ما لان قلبي ، ولولا قوّتي ما بقيت أصالة".

Advertisements

جدير بالذكر أن مصدرًا مقرّبًا من الثنائي المخرج طارق العريان وزوجته أصالة نصري، قد أكّد أنَّ العلاقة بينهما بدأت تتدهور في الآونة الأخيرة بعدما تعاقد الأول مع إحدى شركات الإنتاج في أمريكا لإخراج فيلم هناك وبقائه عامًا كاملاً في الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر لـ"فوشيا" أنَّ قرار العريان بالتوجه للولايات المتحدة أثار غضب أصالة؛ لأنها تشكُّ بوجود علاقة بين زوجها وإحدى الفنانات الشابات.

وأوضح أنَّ أصالة رفضت مسألة تواجد زوجها في أمريكا لمدة عام كامل، وعندما رفضت سفره تمسّك هو الآخر بقراره، فهدّدت أصالة بالسفر إلى البحرين للإقامة هناك، خاصةً وأنها تحمل جواز سفر بحرينيًا بالإضافة إلى جنسيتها السورية.