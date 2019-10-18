ميغان ماركل تنهارُ خلال مقابلة تلفزيونية.. شاهدي ماذا حدث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت دوقة ساسيكس ميغان ماركل حيث ظهرت الدموع في عينها خلال مقابلة أجريت معها مؤخرا وبثت اليوم الجمعة.

وشرحت ميغان كفاحها لوقوعها تحت دائرة الأضوء في وسائل الإعلام، مشيرة إلى حجم انهيارها بسبب أنها وجدت صعوبة في التغلب على الأمر بعد الزواج وإنجابها.

وتم تصوير المقابلة مع تلفزيون "آي تي في نيوز" البريطاني أثناء جولتها مع الأمير هاري في أفريقيا التي بدأت في سبتمبر.

وقالت ميغان خلال حديثها: "لم يسأل الكثير من الناس عما إذا كنت على ما يرام أم لا".

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وعندما سئلت عن تأثير التدقيق العام الشديد على "صحتها الجسدية والعقلية" أجابت:"أنظر، أي امرأة خاصة عندما تكون حامل، فهي ضعيفة حقًا ومن ثم أصبح هذا أمرًا صعبًا ، ثم عندما يكون لديك مولود جديد، وبصفة خاصة كامرأة، هذا كثير.

وأضافت أن الكثير من الناس لا يعرفوا ما يمر خلف الكواليس، مشيرة إلى أن الأمر أشبه بالصراع.

وتأتي المقابلة بعد أشهر من الجدل حول حياة الأمير هاري وميغان اللذين تعرضا للانتقاد بعد مطالبهما المتعلقة بالخصوصية بسبب تعميد طفلهما آرشي واستخدامهما للطائرات الخاصة.