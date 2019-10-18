شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يستعيد ذكرياته مع "العميل 1001..ويشوق جمهوره بآخر مشهد فى المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع النجم مصطفي شعبان عبر صفحته الرسمية علي موقع موقع الانستجرام المشهد الاخير من مسلسله " العميل 1001 "، والذي يستشهد فيه بعد عملية بطولية فدائية ليثبت أن الجندي المصري لا يهاب الموت في سبيل التضحية بوطنه .

ويبدو أن مصطفي شعبان يشوق جمهوره أو أنه قرر أن يعود بمسلسل من ملفات التاريخ المصري الوطني قريبا في شهر رمضان الموقبل موسم المسلسلات العربية والمصرية .

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المشهد حقق نسبة مشاهدة كبيرة جدا بمجرد طرحه ونال تعليقات كثيرة بعدما كتب عليه مصطفي شعبان : من مسلسل " العميل ١٠٠١ شخصية "عمر طلبه" من اروع الشخصيات اللى شرفت بتقديمها.

"العميل 1001" هو مسلسل مصري يحكي قصة جاسوس مصري استطاع أن يتغلغل إلى الجيش والمجتمع الإسرائيلي في عملية ناجحة قبل حرب 1973م، وقام بدور البطولة مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وآخرون من الممثلين المصريين. قصة وسيناريو وحوار الكاتب نبيل فاروق.

وقد اقتبس المسلسل عن قصة حقيقية لإحدى الملاحم البطولية للمخابرات العامة المصرية بزرعها لشاب مصري اسمه عمرو طلبة وسط المجتمع الإسرائيلي مثل رفعت الجمال الجاسوس الشهير ولكنه تم تجنيده داخل الجيش الإسرائيلي، بل وتم إرساله إلى الجبهة كضابط اتصال. تختلف نهاية المسلسل عن القصة الحقيقية في أن العميل 1001 مات نهاية بطولية شهيداً بواسطة قصف القوات المصرية وليس عن طريق اكتشافه من قبل جيش العدو الصهيوني. فقد رفض مغادرة وحدته الإسرائيلية وظل يبعث برسائل إلى القوات المصرية حتى يرشدهم إلى مكان وحدته المهمة جداً، وأصر على التأكد من إبادة الوحدة الإسرائيلية والتأكد من تحقيق الهدف وذلك بتقديم حياته فداء للوطن وإكمال مهمته على أحسن وجه ممكن.