شكرا لقرائتكم خبر عن مد عروض مسرحية "3 أيام فى الساحل" بناء على طلب جمهور السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنطلق أمس الخميس أولى عروض مسرحية "3 أيام في الساحل" للنجم محمد هنيدي، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية في ثاني عروضها بالمملكة، وذلك لمدة 4 أيام، من 17 لـ 20 أكتوبر الجاري، وبناء على طلب الجمهور السعودى، تقُرر مد عروض المسرحية بعد تحقيق أعلى إيراد في أول ليلة من عرضها بالوطن العربي.

ويشارك في المسرحية عدد من فنانى الكوميديا منهم: بيومي فؤاد، مها أبو عوف، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامية الطرابلسى، وهى من إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسن.

وعرض هنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، فى المملكة العربية السعودية بجدة الفترة الماضية، وأشادت هيئة الترفيه السعودية بعرض المسرحية ضمن "موسم جدة"، والتى نالت إعجاب الجمهور السعودى بعد عرضها على أحد المسارح هناك.