شكرا لقرائتكم خبر عن بول دانو يجسد الشخصية الشريرة في فيلم The Batman بعد اعتذار جوناه هيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم العالمى بول دانو، لفريق عمل الفيلم الجديد The Batman الذي يقوم ببطولته الممثل روبرت باتينسون، والمقرر أن يعرض العام المقبل في دور العرض السينمائي.

ويأتي انضمام دانو، لطاقم عمل الفيلم بعد اعتذار الممثل جونا هيل من المشاركة، ومن المقرر أن يجسد شخصية Riddler الشهيرة في عالم الكوميك.



بول دانو

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على سياق متصل، أعلن القائمون على الفيلم الانتهاء من كتابة السيناريو، وبدأ التصوير بداية شهر أكتوبر الجاري، استعدادا لعرض الفيلم عام 2020 في دور العرض السينمائى.



شخصية ريدلر الشهيرة

ومن المقرر أن يقوم المخرج العالمى مات ريفز، بإخراج الجزء الجديد من الفيلم، بعد اختيار باتينسون لتجسيد الشخصية الشهير بعد انسحاب الممثل العالمى بن أفليك مؤدى شخصية "باتمان" السابق الذى انضم لاحقاً الى طاقم عمل انتاج الجزء الجديد.



