شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد أحمد مكى فى دبى.. والعائلة تدفن جثمانه فى الأراضى الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى والد النجم أحمد مكى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، خلال إقامته فى دبى بدولة الإمارات، وسافر أحمد مكى برفقة أسرته إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة على والده ودفنه بالأراضى الإماراتية.

ويحضر النجم أحمد مكى لعمل مسرحى جديد بعنوان "حزلقوم"، حيث يعكف على كتابتها فى الوقت الحالى، ونشر مكى صورة لشخصية "حزلقوم" عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، التى قدمها فى مسلسله الشهير "الكبير"، وفى السينما أيضاً، ومن المقرر أن يقدم هذا العرض المسرحى فى السعودية فى الفترة من 27 لـ 30 نوفمبر المقبل.

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وكانت آخر أعمال مكى مسلسل "خصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم بيومى فؤاد ، انتصار ، ويزو ، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.