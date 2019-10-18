"لبنان ينتفض والشعب إيد واحدة".. نجوم الفن يتفاعلون مع أحداث لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تفاعل نجوم الفن في لبنان والوطن العربي، مع المظاهرات التي خرجت في لبنان ضد الحكومة اللبنانية، في الساعات الماضية. وكان أبرز المعلقين:

نجوى كرم

كتبت نجوى كرم عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "يا لبنان لحَبَّك الله، عنّك مش ممكن نتخلّى، بْرَمْنا أرض الدّنيي كلها، وما صَلّينا غير بكتابك".

كندة علوش

كتبت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها على "تويتر": "بترجاكن إذا دعيت للبنان لا حدا يقلي ليش ما دعيتي لسوريا، وإذا دعيت لسوريا ما حدا يقولي نسيتي فلسطين، وإذا دعيت لمصر ما حدا يقولي وين العراق، ولو دعيت لتونس لا تقولولي طب وين السودان، مابتقدروا تقولوا آمين وتتمنوا الخير للغير بدون توجيه، الله يحفظ كل بلادنا ويحميها ويعمر قلب أهاليها بالمحبة".

مايا دياب

كتبت مايا دياب، عبر حسابها على "تويتر": "قلبي فخور بلبنان، أجا وقت نحاسب، لبنان ينتفض".

هاني رمزي

كتب الفنان هاني رمزي، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "سلام وأمان للبنان الحبيب وشعبها الجميل، لبنان، لبناني، لبنانيات".

ناصيف زيتون

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كتب الفنان ناصيف زيتون، عبر حسابه على "تويتر": "الله يحمي لبنان وكل أهل لبنان ويبعد الفتنة والأذى عن هالناس ويفرج عالجميع".

نيكول سابا

ونشرت الفنانة نيكول سابا، صورة للعلم اللبناني عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت قائلة "لبنان تنتفض".

رامي عياش

كتب الفنان رامي عياش، عبر حسابه على "تويتر": "الطابور الخامس هنّي السياسيين بحد ذاتن انتبهوا، لبنان ينتفض".

نادين نسيب نجيم

وكتبت الفنانة نادين نسيب نجيم على "إنستجرام": "نحنا معكم نحنا نزلنا نحنا منكم لبنان وبس كلنا لبنانية بلا طائفية".

أمل حجازي

ونشرت الفنانة أمل حجازي على حسابها على "إنستجرام"، فيديو خلال مشاركتها في مظاهرة اليوم، معلقة "إيد وحدة ومطلب واحد الشعب يريد اسقاط النظام اجا وقت نحاسب".

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت، تظاهروا أمس الخميس، احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية لأزمة اقتصادية في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.