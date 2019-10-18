"حط كتفك بكتفي".. نانسي عجرم عن أحداث لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: نشرت الفنانة نانسي عجرم، فيديو لمواطن لبناني يتحدث أمام كاميرا إحدى القنوات وينظر للقوات الأمنية المنتشرة في الشارع، وذلك عبر حسابها على "تويتر". وكتبت نانسي، قائلة: "بفديك بروحي وبولادي لأنك لابس الأرزة.. بس حط كتفك بكتفي". يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت، تظاهروا أمس الخميس، احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية لأزمة اقتصادية في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.



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