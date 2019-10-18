تعليقًا على افتتاح البوليفارد.. هاني شاكر: الرياض حاضنة للفن الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أشاد الفنان هاني شاكر بافتتاح "موسم الرياض"، بموقع البوليفارد أكبر منطقة ترفيهية بالمملكة العربية السعودية، والتي سيشهد عددًا من الاحتفالات. وغرد "شاكر"، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: افتتاح البوليفارد بموسم الرياض رائع ومبهر وبالتوفيق والنجاح، والرياض حاضنة للفن الراقي وفي أبهى وأحلى صورة دائمًا. وشهد الجمهور في "البوليفارد" أمس في الساعة 9:00 مساءً مسيرة افتتاح "موسم الرياض" التي تعتبر أكبر مسيرة استعراضية في السعودية، بمشاركة أكثر من 1500 مؤد يرتدون أزياء تنكرية، إضافةً إلى عروض الألعاب النارية.



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