"إيد واحدة وشعار واحد".. هيفاء وهبي تعلق على أحداث لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على التعليق على الأحداث الأخيرة التي وقعت في لبنان.

وكتبت هيفاء وهبي، عبر حسابها على "تويتر": "ما في أحلى من الشعب اللبناني، لمّا يكون إيد واحدة وشعاره واحد، بلا انتماء سياسي، كلنا للوطن، لبنان، لبنان ينتفض".

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت، تظاهروا أمس الخميس، احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية لأزمة اقتصادية في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

