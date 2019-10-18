بشرى: "العالم اتجنن وحال الوطن العربي مُحزن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة بشرى، عن استيائها مما يحدث بالوطن العربي، ووجود ضحايا وأبرياء يدفعون ثمن الجشع.

وكتبت بشرى، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة:"العالم اتجنن.. وحال الوطن العربي محزن، ولا يرضي أحد إنسان كان أو حيوان أو أي كائن من كان.. هل من مجيب؟ ضحايا وأبرياء يدفعون ثمن للغرور والعند والجشع وشهوة السلطة".

يُذكر أن بشرى، انشغلت في الفترة الأخيرة بأعمال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، وتتولى فيه مهمة مدير العمليات.