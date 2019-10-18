إيرادات الخميس.. "joker" الأول و"Gemini man" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الخميس 17 أكتوبر، إيراد قُدر بمليون و458 ألفًا و226 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم " Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، بعد تحقيقه 497 ألفًا و550 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Gemini man"بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 316 ألفًا و387 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم " Zombieland: Double Tap" محققًا 98 ألفًا و654 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 41 ألفًا و604 جنيهات، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 33 ألفًا و586 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي "jexi" بطولة Adam Devine، وحقق أمس 31 ألفًا و792 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم"Abominable" محققًا 27 ألفًا و556 جنيها، وذهب المركز التاسع فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"، وحقق 22 ألفًا و537 جنيها، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "47 meters down" بعد تحقيقه 16 ألفًا و546 جنيهًا.