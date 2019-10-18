"مكناش واخدين بالنا".. الجمهور يرد على سخرية أحمد فهمي من صورته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع الصور "إنستجرام"، صورة له ظهر خلالها أثناء استجمامه بحمام السباحة. وعلق "فهمي"، على الصورة قائلًا: "رجلي مبوظة الصورة"، مما دفع جمهوره للتعليق: "مكناش واخدين بالنا على فكرة"، "لو مكنتش قلت مكنش حد خد باله"، "انت اللي خلتنا ناخد بالنا من كلامك". على جانب آخر، يواصل أحمد فهمي تصوير مشاهده في فيلم "العارف.. عودة يونس" الذي يشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز، ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وركين سعد، وأحمد خالد صالح، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن المقرر عرضه في عام 2020.

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