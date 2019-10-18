تراند اليوم : اختراق حساب مغنية شهيرة ونشر صور عارية لها

تعرض حساب المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو عبر تطبيق "سناب شات" للاختراق، حيث تم نشر بعض الصور العارية لها.

وسرعان ما انتشرت صور المغنية البالغة من العمر 27 عامًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بحسب صحية "ديلي ميل" البريطانية.

فيما قرر جمهور ديمي لوفاتو الوقوف بجانبها ودشن وسم (هاشتاج) RespectDemi للتأكيد على دعمها في ظل ما تتعرض له.

هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صور عارية للوفاتو، فقد تكرر الأمر أكثر من مرة في السابق.

وكانت لوفاتو مرّت بفترة عصيبة بسبب إدمانها على المخدرات، فيما كشفت تقارير أن حالتها بدأت تتحسن بشكل كبير حيث تتعافى تدريجيًا بعد تناولها جرعة زائدة من الهيروين.

يذكر أن لوفاتو سبق وأن نشرت في 2017 مجموعة صور ظهرت فيها عارية بالكامل وهي تستلقي على السرير، ما عرّضها لانتقادات شديدة بهذه الجرأة التي لم يعهدها بها جمهورها ومتابعوها من قبل، فيما قابلت هي ذلكَ بالصمت.